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தினப் பலன்கள்

தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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தனுசு - தனுசு

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:20 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பணம் பலவழிகளில் தேடிவந்து பாக்கெட்டை நிரப்பும். தொழிலில் சக பணியாளர்களிடம் கவனமாக பழகுவது நல்லது. பொருளாதாரநிலை சிறப்பாக அமைவதால் கடன்களும் படிப்படியாகக் குறையும். புத்திரபாக்கியம் வேண்டு பவர்களுக்கு அழகான புத்திர பாக்கியம் அமையும். புத்திரவழியில் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பவங்கள் நடைபெறும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: நீலம், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 7

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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