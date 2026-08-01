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இன்று பணி நிமித்தமாக வெளியூர் செல்ல வேண்டி வரலாம். அசையா சொத்துகளாலும், வண்டி, வாகனங்களாலும் வீண்செலவுகள் ஏற்படும். உற்றார்- உறவினர்களை அனுசரித்து நடந்து கொள்வது நல்லது. புத்திரவழியில் சிறுசிறு மன சஞ்சலங்கள் உண்டாகும். பணவரவுகள் சிறப்பாகவே இருக்கும்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, கருநீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 4, 6
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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