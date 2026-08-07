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தினப் பலன்கள்

தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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தனுசு - தனுசு

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 6:10 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பொருளாதார நிலை ஓரளவுக்கு திருப்திகரமாக அமையும். முயற்சிகளில் சில தடைகளுக்குப்பின் வெற்றி கிட்டும். பண விஷயங்களில் பிறரைநம்பி வாக்குறுதி கொடுப்பது, முன்ஜாமீன் கொடுப்பது போன்றவற்றைத் தவிர்த்துவிடுவது நல்லது. மாணவர்கள் கல்வியில் வெற்றி பெற தடைகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். வீண் அலைச்சலை தவிர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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