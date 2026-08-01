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இன்று வீண்கவலை ஏற்பட்டு நீங்கும்.சோதனையான காலமாகும். எனவே பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. பணவரவுகள் திருப்திகரமாக இருக்கும். எதிலும் முன்னேற்றம் கொடுக்கும். கடன் பிரச்சினைகள் சற்று குறையும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். மாணவர்கள் எதிலும் சுறுசுறுப்பு இல்லாது இருப்பார்கள்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: ஊதா, மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 4
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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