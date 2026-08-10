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தினப் பலன்கள்

தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (10.08.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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தனுசு - தனுசு

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:57 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று சிக்கலான சில விஷயங்களை சாதூரியமாக பேசி முடித்து விடுவீர்கள். வீண் பயத்தை தவிர்ப்பது நல்லது.வேலையாட்களாலும் பணவரவுகளும் ஆர்டர் களும் குவியும். வெளியூர், வெளிநாட்டுத் தொடர்புடையவைகளும் எதிர் பாராத ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தும். புதிய கிளைகளை நிறுவும் நோக்கம் நிறைவேறும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 2, 7

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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