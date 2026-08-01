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தினப் பலன்கள்

தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (13.08.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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தனுசு - தனுசு

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 5:53 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று தொழில், வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் தேடிவரும். குடும்பத்தினருடன் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. கணவன் மனைவிக்கிடையே மனவருத்தம் ஏற்படலாம். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையழுத்திடும் வாய்ப்பினைப் பெறுவீர்கள். போட்டி பொறாமைகளை சமாளிக்கக்கூடிய ஆற்றலும் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, வெளிர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 7

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (13.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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