கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (26.08.2026)
கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கடகம் - கடகம்
இன்று உங்களுக்கு எதிலும் ஒருமுறைக்குப் பலமுறை சிந்தித்து செயல்படுவதும், பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பதும் நல்லது. பணவிவகாரங்களில் பிறருக்கு முன்ஜாமீன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, பிரவுன்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6
Summary
கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (26.08.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil
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