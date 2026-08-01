தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (26.08.2026)
தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
தனுசு - தனுசு
இன்று கொடுக்கல்- வாங்கல் கமிஷன் ஏஜென்சி, கான்டிராக்ட் போன்ற துறைகளில் உள்ளவர்கள் எதிர்பார்த்த லாபத்தை அடையமுடியாமல் போகும். கொடுக்கல்-வாங்கலில் வீண் விரயமும், கொடுத்த வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்றமுடியாத சூழ்நிலைகளும் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 5
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (26.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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