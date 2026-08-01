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மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (26.08.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

மகரம் daily predictions

மகரம் - மகரம்

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 12:00 am IST

இன்று பெரிய முதலீடுகளை கடனாகக் கொடுப்பதைத் தவிர்த்துவிடுவது நல்லது. சிலருக்குக் கொடுத்த பணத்தைத் திரும்பப்பெறுவதில் சிக்கல்கள் உண்டாகும். தேவையற்ற வம்பு வழக்குகளைச் சந்திக்க நேரிடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (26.08.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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