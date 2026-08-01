மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (29.08.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று ஓரளவுக்கு முன்னேற்றமான நிலை உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது. குடும்பத்தில் உள்ளவர்களாலும் சிறுசிறு மருத்துவச் செலவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (29.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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