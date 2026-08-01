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மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (29.08.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 11:59 pm IST

இன்று ஓரளவுக்கு முன்னேற்றமான நிலை உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது. குடும்பத்தில் உள்ளவர்களாலும் சிறுசிறு மருத்துவச் செலவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 9

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (29.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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