ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.08.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று புதிய வேலை தேடுபவர்கள் தகுதிக்கேற்ற வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கப் பெறுவார்கள். அரசியல்வாதிகளின் நோக்கங்கள் யாவும் நிறைவேறும். உங்களின் பேச்சிற்கு மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். மக்களின் ஆதரவுகள் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, இளஞ்சிவப்பு, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (30.08.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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