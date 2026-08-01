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ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (31.08.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 12:00 am IST

இன்று புதிய வேலை தேடுபவர்களும் தகுதிக்கேற்ற வேலை வாய்ப்பினைப் பெறமுடியும். சிலருக்கு எதிர்பார்த்த இடமாற்றமும் உண்டாகும். தெய்வ வழிபாடுகளுக்காக பயணங்கள் அமையும். முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றி கிட்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (31.08.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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