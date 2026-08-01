ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (31.08.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று புதிய வேலை தேடுபவர்களும் தகுதிக்கேற்ற வேலை வாய்ப்பினைப் பெறமுடியும். சிலருக்கு எதிர்பார்த்த இடமாற்றமும் உண்டாகும். தெய்வ வழிபாடுகளுக்காக பயணங்கள் அமையும். முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றி கிட்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (31.08.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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