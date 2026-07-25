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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (25.07.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :25 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று எதிர்பாராத செலவுகள் உண்டாகும். காரியதாமதம் ஏற்படும். வீண்கவலை இருக்கும். ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் முன் நன்றாக ஆலோசனை நடத்தவும். அரசியலில் உள்ளவர்களுக்கு மற்றவர்களால் மனகஷ்டம் ஏற்படும். அடுத்தவர்கள் கடமைக்கு பொறுப்பேற்காமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5, 9

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (25.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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