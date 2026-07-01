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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (27.07.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :27 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உழைப்பு வீணாகலாம். எனவே திட்டமிட்டு எதையும் செய்வது நல்லது. தொழில் வியாபாரத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. வாடிக்கையாளர்களை அனுசரித்து நிதானமாக பேசுவது நன்மை தரும். கடனுக்கு பொருள்களை அனுப்பும் போது எச்சரிக்கை தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 9

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (27.07.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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