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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.07.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 6:17 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று சந்தோஷமான செய்தி வந்து சேரும். மாணவர்கள் பாடங்களை கவனமாக படித்து கூடுதல் மதிப்பெண் பெற முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். மனநிம்மதி கிடைக்கும். சில குழப்பங்கள் நேர்ந்தாலும் இதுவரை நடக்காமல் இருந்த காரியத்தை சிறப்பாக செய்து முடித்து மனநிம்மதி அடைவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (28.07.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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