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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (31.07.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :30 ஜூலை 2026, 6:18 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று குடும்பத்தில் குதூகலம் உண்டாகும். உங்களது வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பு கூடும். கணவன், மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளுடன் மகிழ்ச்சியாக பொழுதை கழிப்பீர்கள். காரியங்களை துணிச்சலாக செய்து முடித்து வெற்றி காண்பீர்கள். எதிர்ப்புகள் விலகும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த காரியம் நடந்து முடியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (31.07.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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