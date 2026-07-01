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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.07.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :29 ஜூலை 2026, 6:19 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் திருப்தி தருவதாக இருக்கும். யாரிடமும் வாக்குவாதத்தை தவிர்ப்பது நன்மை தரும். மனக்கவலை ஏற்படலாம். முயற்சிகளில் தடை ஏற்படலாம். எதிலும் எச்சரிக்கை தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 7

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (30.07.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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