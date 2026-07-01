மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.07.2026)

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இன்று பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் திருப்தி தருவதாக இருக்கும். யாரிடமும் வாக்குவாதத்தை தவிர்ப்பது நன்மை தரும். மனக்கவலை ஏற்படலாம். முயற்சிகளில் தடை ஏற்படலாம். எதிலும் எச்சரிக்கை தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 7
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (30.07.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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