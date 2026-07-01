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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (31.07.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி

Updated On :30 ஜூலை 2026, 6:23 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று இனிமையான பேச்சின் மூலம் எதிலும் வெற்றி காண்பீர்கள். வீண் குற்றச்சாட்டிற்கு ஆளாக நேரிடலாம். கவனமாக இருப்பது நல்லது. மற்றவர்களின் செய்கையால் கோபம் ஏற்படலாம். நிதானம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 6

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (31.07.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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