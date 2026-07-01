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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (30.07.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி

Updated On :29 ஜூலை 2026, 6:05 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் வாக்குவாதத்தையும், கோபத்தையும் தவிர்ப்பது நல்லது. வாழ்க்கை துணையுடன் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. பிள்ளைகள் நலனில் அக்கறை தேவை. விருந்தினர்கள் வந்து செல்வார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (30.07.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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