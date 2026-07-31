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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :31 ஜூலை 2026, 6:04 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கொடுக்கல்- வாங்கல் சரளமாக அமைந்து கொடுத்த வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்றமுடியும். அரசியல்வாதிகளின் பெயர், புகழ் உயரக்கூடிய காலமாக இருக்கும். மாண்புமிகு பதவிகள் தேடிவரும். மக்களின் ஆதரவும் பெருகும். மறைமுக வருவாய்கள் பெருகும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: பச்சை, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (01.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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