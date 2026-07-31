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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி

Updated On :31 ஜூலை 2026, 6:16 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று நீங்கள் எதிலும் சற்று கவனமுடன் செயல்படுவது நல்லது. குடும்பத்தில் ஒற்றுமைக்குறைவுகள், தேவையற்ற வாக்குவாதங்கள் போன்றவற்றால் மன நிம்மதி குறையக்கூடிய சூழ்நிலைகளே நிலவும். நண்பர்களே விரோதிகளாக மாறுவார்கள். பணவிஷயத்தில் பிறருக்கு முன்ஜாமீன் கொடுப்பதைத் தவிர்த்துவிடுவது உத்தமம்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: பச்சை, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 4, 5

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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