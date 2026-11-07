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கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (08.11.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

கடகம் daily predictions

கடகம்

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இன்று வெளியிடங்களில் அவமானம் அடைய நேரிடும். கூடுதல் லாபங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு தொழிலில் போட்ட முதலை இழந்து விடாதீர்கள். கூட்டுத் தொழில் புரிவோர் அமைதியாகப் பேசி கருத்து வேறுபாடுகளை அகற்றிக் கொள்ளுங்கள். தடைபட்டிருந்த நிச்சயித்த திருமணங்கள் நிறைவேறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், வெளிர் பச்சை, ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (08.11.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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