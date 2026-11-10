கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.11.2026)
கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கடகம்
இன்று தாய்வழி உறவுகளின் மூலம் லாபம் உண்டு. புதிய மணப்பெண்களுக்கு தாய்மைப் பேறு ஏற்படும். அயல்நாட்டு செல்லும் முயற்சிகளில் ஈடுபடுவோர் முன்பணம் தந்து ஏமாற வேண்டாம். வியாபாரிகளுக்கு லாபகரமான பொருட்களில் முதலீடு கூடும். ஆடம்பரப் பொருட்களில் முதலீடுகளை குறைக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 7
Summary
கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (10.11.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil
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