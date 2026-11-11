மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.11.2026)
மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
மகரம் - மகரம்
இன்று பற்களில் அதிக தொந்தரவு ஏற்படும். மருத்துவச் செலவு தவிர்க்க முடியாதவை. பண நஷ்டங்கள் தவிர்க்க இயலாதவை. தடைபட்ட திருமணங்களை இப்பொழுது நிகழ்த்தலாம். தோற்றத்தில் கம்பீரம் ஏற்படும். பிள்ளைகளால் தொழில் வழி லாபம் ஏற்படும். நீண்ட பேரங்கள் இப்போது படியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7
மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (12.11.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil
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