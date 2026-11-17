மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (18.11.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் திறமை மேம்படும். கோரிக்கைகள் நிறைவேறும். விரும்பிய இடத்திற்கு பணியிடமாற்றம் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு, சம்பள் உயர்வு போன்றவை கிடைக்கும். சகஊழியர்கள் உதவிகரமாக இருக்கும். சிலருக்கு முக்கிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும். வேலையின்றி தவிக்கும் படித்தவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 5
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (18.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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