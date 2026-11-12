மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.11.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று நல்ல நாள் . தெய்வ யாத்திரை, புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்வது போன்ற நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் நேரம் இது. முன்னோர்களை வழிபட மறக்க வேண்டாம். கோபம் கூடவே கூடாது. ரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட வியாதி வருவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா,பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 6
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (13.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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