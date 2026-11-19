விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (20.11.2026)
விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
விருச்சிகம் - விருச்சிகம்
இன்று சில மாற்றங்கள் வந்து சேரும். பதவி உயர்வுக்குரிய அறிவிப்பு வந்து சேரும். சிலருக்கு வெளியூருக்கு மாற்றலும் வரும். உடனே கைகூடா விட்டாலும் அதற்கான விதையை இப்போது ஊன்ற வேண்டியது அவசியம். பெற்றோர் நலம் கவனிக்கப்பட வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5, 9
Summary
விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (20.11.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil
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