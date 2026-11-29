ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.11.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று எதிலும் அளவோடு ஈடுபட்டு வந்தால் சச்சரவுகளை நீக்கலாம். ஆசையைக் குறைத்துக் கொண்டு அன்றாடப் பணிகளை சரிவர செய்து வந்தாலே நல்லவிதமான அனுகூலங்கள் உங்களை வந்து சேரும். தாம்பத்தியத்தில் சிக்கல்கள் தீரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (30.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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