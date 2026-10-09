ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று தொலைதூர தகவல்கள் மன மகிழ்ச்சியை தருவதாக இருக்கும். பயணங்களால் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். திறமை வெளிப்படும். மனம் மகிழும் சம்பவங்கள் உண்டாகும். மன நிம்மதியும், மனோதிடமும் உண்டாகும். தெளிவான சிந்தனையுடன் எதிலும் ஈடுபடுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை, மெரூன்
அதிர்ஷ்ட எண்: 6, 7
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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