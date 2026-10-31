ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (01.11.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று ஊதிய விஷயங்களில் நல்ல மனநிலை இருக்கும். வியாபாரிகளுக்கு லாபம் ஈட்டும் காலமிது. பணியாட்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். இலக்கியம், கதை, கவிதைத் துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு புகழ் கிடைக்கும். பங்குதாரர்கள் மூலம் சில தொந்தரவுகள் நேரிடலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 7
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (01.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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