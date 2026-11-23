ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (24.11.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று லாபமான நாளாக அமையும். மிகவும் நிம்மதியாகவும் திட்டமிட்டும் இன்றைய பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வீடு, நிலம் போன்றவைகளில் சாதகமான சூழ்நிலை ஏற்படும். பொறியியல், விஞ்ஞானம் போன்ற துறைகளில் உள்ளோருக்கு சிக்கல்கள் தீரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்மை, வெளிர் மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7, 9
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (24.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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