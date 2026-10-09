சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026)
சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
சிம்மம்
இன்று முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். காரியங்களை செய்து முடிப்பதில் திறமை வெளிப்படும் பணவரத்து கூடும். மனம் தளராது செயல்பட்டால் வெற்றி கிடைக்கும். மன நிம்மதி குறையும். வீண் பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, ஆரஞ்சு
அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 8
Summary
சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil
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