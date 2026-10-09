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சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

சிம்மம் daily predictions

சிம்மம்

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இன்று முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். காரியங்களை செய்து முடிப்பதில் திறமை வெளிப்படும் பணவரத்து கூடும். மனம் தளராது செயல்பட்டால் வெற்றி கிடைக்கும். மன நிம்மதி குறையும். வீண் பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 8

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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