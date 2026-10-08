சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026)
சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
சிம்மம்
இன்று எந்த காரியத்திலும் ஈடுபடும் முன்பு திட்டமிட்டு செயல் படுவது நல்லது. பணவரத்து தாமதப்படும். எந்த வேலையிலும் முழு கவனம் தேவை. எதிர்ப்புகள் விலகும். நோய் நீங்கி உடல் ஆரோக்கியம் உண்டாகும். பணவரத்து எதிர்பார்த்தது போல் இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, மெரூன்
அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 8
Summary
சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil
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