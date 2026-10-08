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சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

சிம்மம் daily predictions

சிம்மம்

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இன்று எந்த காரியத்திலும் ஈடுபடும் முன்பு திட்டமிட்டு செயல் படுவது நல்லது. பணவரத்து தாமதப்படும். எந்த வேலையிலும் முழு கவனம் தேவை. எதிர்ப்புகள் விலகும். நோய் நீங்கி உடல் ஆரோக்கியம் உண்டாகும். பணவரத்து எதிர்பார்த்தது போல் இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, மெரூன்

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 8

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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