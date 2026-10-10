மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.10.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுடன் கவனமாக பேசுவது நல்லது. கணவன், மனைவிக்கிடையே திடீர் கருத்து வேற்றுமை ஏற்பட்டு நீங்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. வாக்கு வாதத்தை தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (11.10.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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