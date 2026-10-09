மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று குடும்பத்தில் இதமான சூழ்நிலை நிலவும். உங்களது கருத்துக்களுக்கு மாற்று கருத்துக்கள் இருக்காது. கணவன், மனைவிக்கிடையே மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் மன திருப்தியை தரும். வேடிக்கை வினோதங்களை கண்டு களிக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா, வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 3
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (10.10.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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