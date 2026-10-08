மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று நீங்கள் எதிர்பார்த்த தகவல் வரும். இடமாற்றம் உண்டாகலாம். எதிர்பாராத திடீர் செலவு ஏற்படும். தொழில் வியாபாரத்தில் திடீர் செலவு ஏற்படும். எதிர்பார்த்த லாபம் குறையலாம். புதிய ஆர்டர்களுக்காக கூடுதலாக அலைய வேண்டி இருக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டி இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 5
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (09.10.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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