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மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (15.10.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
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இன்று தொழில் வியாபாரம் சுமாராக நடக்கும். பார்ட்னர்களுடன் சேர்ந்து தொழில் செய்பவர்கள் கவனமாக செயல்படுவது நல்லது. கடன் தொல்லை தலைதூக்கலாம். எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கூடுதல் பணிச்சுமை, இடமாற்றம், அலைச்சல் போன்றவை இருக்கக்கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 7

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (15.10.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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