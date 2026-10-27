ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.10.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று சாதூரியமான பேச்சின் மூலம் பிரச்சனைகள் தீரும். பணவரத்து திருப்தி தரும். மாணவர்களுக்கு கல்வி தொடர்பான விஷயங்களில் இருந்த போட்டிகள் குறையும். எதிர்காலம் பற்றிய சிந்தனை மேலோங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெளிர் பிரவுண்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (28.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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