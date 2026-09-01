கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026)
கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கும்பம் - கும்பம்
இன்று பண வரத்து அதிகரிக்கும் நாள். வயிறு கோளாறு உண்டாகலாம். தூக்கம் குறையும். எதிர் பாலினத்தாரின் நட்பு கிடைக்கும். அரசாங்கம் தொடர்பான பணிகள் சாதகமாக நடக்கும். முக்கிய நபர்களின் உதவியும் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, வெளிர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6
Summary
கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil
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