ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.09.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்கிறவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிலை காணப்படும். யாரிடமும் எதிர்த்து பேசி விரோதத்தை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் இருப்பது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, அடர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 6
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (11.09.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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