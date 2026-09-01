ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (08.09.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் திட்டமிட்டபடி பாடங்களை படித்து கூடுதல் மதிப்பெண் பெறுவீர்கள். உயர்கல்விக்காக எடுக்கும் முயற்சிகள் சாதகமான பலன்தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (08.09.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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