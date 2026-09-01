ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (05.09.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று அரசாங்கம் மூலம் நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் அனுகூலமாக நடந்து முடியும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் கூறுவதை கவனமாக கேட்டு அதன்படி நடப்பது வெற்றிக்கு உதவும். வீண் அலைச்சலை தவிர்ப்பது நல்லது. காரியங்களில் இருந்த தடைநீங்கும். செல்வம் சேரும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் திறமை வெளிப்படும். பாடங்கள் படிப்பதில் தீவிர கவனம் செலுத்துவீர்கள். வராமல் நின்ற பணம் கைக்கு வந்துசேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (05.09.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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