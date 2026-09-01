ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.09.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று தடை தாமதம், வீண் அலைச்சல் இருக்கும். கவனமாக செயல்படுவது நல்லது. மனஅமைதி உண்டாகும். எல்லோரும் உங்களிடம் அன்புடன் நடந்து கொள்வார்கள். திடபுத்தியும், பலவழிகளில் உழைத்து சம்பாதிக்கும் திறமையும் மேலோங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 6
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (12.09.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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