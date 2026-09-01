மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (18.09.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று எந்த காரியத்திலும் கவனம் தேவை. பெரியவர்களிடம் நற்பெயர் எடுத்து மகிழ்ச்சி காண்பீர்கள். மனம் தெளிவடையும். எல்லா வகையிலும் நல்லதே நடக்கும். பணவரத்து அதிகரிக்கும். எதிர்ப்புகள் விலகும். நண்பர்கள் மூலம் உதவிகள் கிடைக்கும். விரும்பிய காரியங்களை செய்து சாதகமான பலன் கிடைக்க பெறுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (18.09.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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