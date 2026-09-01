மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (20.09.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று உங்களது பொருட்களின் மீது கூடுதல் கவனம் இருப்பது நல்லது. பணம் சம்பந்தமான விஷயங்களில் ஈடுபடும் போது கவனத்துடன் இருப்பது நல்லது. வாழ்க்கை தரம் உயரும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. எல்லாவற்றிலும் மனகவலை ஏற்படும். வாகனத்தில் செல்லும் போது எச்சரிக்கை தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, வெளிர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (20.09.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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