மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (19.09.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று மனம் மகிழும்படியாக எல்லாம் நடந்து முடியும். தொழில் வியாபாரம் மந்தமாக இருக்கும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாவதில் தாமதம் இருக்கும். கொடுக்கல், வாங்கலில் கவனம் தேவை. பணவரத்து இருக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அலுவலகம் தொடர்பான பயணம் செல்ல வேண்டி இருக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், இள நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 5, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (19.09.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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