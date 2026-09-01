மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (21.09.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று சரக்குகளை நல்ல விலைக்கு விற்பீர்கள். கணவன்- மனைவி ஒற்றுமை கூடும். புத்திர பாக்கியத்தை அடைவீர்கள். நீண்டகாலமாகத் தடைப்பட்டுவந்த திருமணம் கைகூடும். பிரிந்துசென்ற பிள்ளைகள் வந்துசேர்வார்கள். இளைஞர்கள் தகுதிக்கேற்ப புதிய பதவிகளை அடைவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (21.09.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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