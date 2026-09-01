The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
டிரம்புடன் மேலும் இரு சந்திப்புகள்: சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் தகவல்! எத்தனை முறை பாஜகவை எதிர்த்துப் பேசியிருக்கிறீர்கள்? விஜய் மீது மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்! முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் வடபழனி மெட்ரோவை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி! தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் 11 பேருக்கு பொறுப்பு!பாலில் தயாரிக்கப்படாவிட்டால் பனீர் என பெயரிடக் கூடாது, அவ்வளவுதான்! வைரலாகும் வரைவு விதிமுறைதில்லி சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை! காவலர்கள் போல நடித்த குற்றவாளிகள்

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (26.09.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

சிம்மம் daily predictions

சிம்மம்

Published On :

இன்று அடுத்தவரை அனுசரித்து செல்வீர்கள். எதிர்பார்த்த காரியங்கள் சாதகமாக நடக்கும். எதிர்பாராத சில சம்பவங்கள் நடக்கலாம். அதனால் உங்களுக்கு நன்மையும் உண்டாகலாம். ஆன்மிக பணிகளில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 5

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (26.09.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (25.09.2026)

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (25.09.2026)

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (24.09.2026)

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (24.09.2026)

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (23.09.2026)

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (23.09.2026)

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (22.09.2026)

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (22.09.2026)

விடியோக்கள்

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!