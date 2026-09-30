மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (01.10.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பணவரத்து கூடும். உடல் சோர்வு உண்டாகலாம். வீண் கவலை, வீண் வாக்குவாதங்கள் ஆகியவை ஏற்படும். முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டாகும். எதிர்ப்புகள் அகலும். நீண்ட நாட்களாக இழுப்பறியாக இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் தீரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (01.10.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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