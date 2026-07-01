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எண் ஜோதிடம்

ஜூலை மாத எண்கணித பலன்கள் – 1

எண்கணிதப்படி இந்த மாதம் உங்களுக்கு எப்படி?

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Updated On :1 ஜூலை 2026, 1:21 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு

ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்படாத ஒன்றாம் எண் அன்பர்களே இந்த மாதம் எல்லா வகையிலும் நன்மை உண்டாகும். மற்றவர்களுக்கு உதவிகள் செய்து மதிப்பு கிடைக்க பெறுவீர்கள். உடல் உழைப்பை அதிகரிக்க செய்யும். குறிக்கோளற்ற பயணங்கள் உண்டாகும். விழிப்புடன் இருப்பது நல்லது. சுப செலவுகள் உண்டாகும். தொழில் வியாபாரத்தில் இருந்த சிக்கல்கள் நீங்கி முன்னேற்றம் உண்டாகும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும்.

உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு உண்டாகும். வேலைப் பளு குறையும். குடும்பத்தில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். குடும்ப உறவினர்களால் வீண் அலைச்சல் உண்டாகலாம். மன வலிமை அதிகரிக்கும்.

உறவினர்கள் மத்தியில் மதிப்பு கூடும். பெண்களுக்கு திட்டமிட்டப்படி எதையும் செய்து முடிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் பிரச்சினை இல்லாத பங்குகள் வரும். அரசியல் துறையினருக்கு காரிய வெற்றி கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு எதிர்கால கல்வி பற்றி முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க நினைப்பீர்கள். அடுத்தவர் யோசனைகளை கேட்டு தடுமாற்றம் அடையாமல் இருப்பது நல்லது.

பரிகாரம்: ஸ்ரீமகாகணபதியை பூஜித்து வழிபட்டு வர எல்லாவற்றிலும் நன்மை உண்டாகும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.

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